Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104721
ALTIN
221.935
DOLAR
5.3696
STERLİN
7.0742
EURO
6.0814
Meclisi Genel Kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
GAÜ'de yangın
Son Dakika
GAÜ'DE YANGIN
Dursun tutuksuz yargılanacak
DURSUN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
TRAFİK KAZASI
banner282
Flaş Haber
GAÜ'de yangın
Kapat

11 aylık bebek feci şekilde can verdi!

11 aylık bebek feci şekilde can verdi!

05 Mart 2019 Salı 09:46
11 aylık bebek feci şekilde can verdi!

Akrabasının üzerine düştüğü 11 aylık bebek öldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dengesini kaybeden akrabasının üzerine düşmesi sonucunda yaralanan 11 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif ve Olcay Eşsiz çiftinin 11 aylık bebekleri Zeynep Asel, emeklerken, misafirliğe gelen bir akrabası dengesini kaybederek üzerine düştü. Kadının üzerine düştüğü bebek ağır yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelensağlık ekipleri tarafından Zeynep Asel bebek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep Asel’in kafa tasında çatlak olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeynep Asel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Zeynep Asel’in hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi fenalık geçirirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü!
Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü!
Anne babaların yaşadığı uykusuzluk hayatın 6 yılını etkiliyor
Anne babaların yaşadığı uykusuzluk hayatın 6 yılını etkiliyor
Korku filmleriyle ilgili ilginç araştırma
Korku filmleriyle ilgili ilginç araştırma
Ne kadar acı yiyebilirsiniz? İşte dünyadaki en acı 10 biber türü
Ne kadar acı yiyebilirsiniz? İşte dünyadaki en acı 10 biber türü
Milli Piyango kazanan çeyrek bilet KKTC’de
Milli Piyango kazanan çeyrek bilet KKTC’de
70 milyonun sahibi aranıyor (45 günde 1 milyon 632 bin zarar)
70 milyonun sahibi aranıyor (45 günde 1 milyon 632 bin zarar)
Aziz Valentin nasıl sevgililerin sembolü oldu?
Aziz Valentin nasıl sevgililerin sembolü oldu?
Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir?
Ortodoks ve Katolikler arasındaki farklar nedir?
Akşamdan kalma belirtileri içtiğiniz içki sıralamasına göre değişmiyor
Akşamdan kalma belirtileri içtiğiniz içki sıralamasına göre değişmiyor
Arılar toplama ve çıkarma işlemi yapmayı öğrendi
Arılar toplama ve çıkarma işlemi yapmayı öğrendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim