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107 yaşındaki Amerikalı kadından uzun yaşam sırrı: Hiç evlenmedim

107 yaşındaki Amerikalı kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı..

107 yaşındaki Amerikalı kadından uzun yaşam sırrı: Hiç evlenmedim

107 yaşındaki Amerikalı kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı..

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
107 yaşındaki Amerikalı kadından uzun yaşam sırrı: Hiç evlenmedim

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Aktif bir gün geçirdiğini, dans ettiğini tombala oynadığını belirten İtalyan kökenli Signore hayatı boyunca bekar kalmış. Sağlıklı bir diyet uyguladığını ve egzersiz yaptığını anlatan Signore'nin komşuları 99 yaşından bu yana her yıl onun doğum gününü kutluyor ve şerefine parti veriyor.CNN'e konuşan Signore, "Kız kardeşim de 'keşke hiç evlenmeseydim' diyor bana" diyor. Onun kız kardeşi ise 102 yaşında. Bu da tabi uzun ömrün evlilikten ziyade ailenin genlerinde olduğunu gösteriyor.Signore'nin geleneksel hale gelen doğum günü partisine her sene yüzden fazla insan katılıyor.ABD'deki en yaşlı kadın ise 114 yaşındaki Alelia Murphy ve o da New York'ta yaşıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Hiç Evlenmedim107 Yaşında Bekar
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