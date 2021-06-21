Çiğdem Dürüst

Kadınların, evlendikten sonra kendi soy isimleri ile yaşamlarını sürdürmeye devam
edebileceklerini birileri Nüfus Kayıt Dairesine haber verebilir mi bir zahmet!
Daha birkaç gün önce doğum yapan bir kadının eşi, çocuğunu nüfusa kaydettirip
doğum belgesini almak için Daire’ye başvurduğunda, baba ve annenin soyadları farklı
diye Daire’den geri çevrildiğini duyduğumda kulaklarıma inanamadım!
Hey!
Uyanın!
Yasa 30 seneye yakın bir süredir var.
19 yaşındaki oğlumu kaydettireceğimde bana yaratılan sorunu 2021’de halen daha
yaşatan bir Daire olduğundan gelen geçen tüm hükümetlerin habersiz olması
ataerkiye köle olmuş görevlilerin iş başında kaldıkları ve yasalardan bihaber iş
yaptıklarına inanmamızın temel sebebi olduğunu fark edemeyen; bu hususta kadının
kendi soy aDI ile yaşamını devam ettirebileceği algısının toplumda halen kadını zor
durumda bırakan bir durum olduğunu bir daha hatırlatalım mı?
Akademisyen bir kadın düşünün: Akademik kariyeri boyunca ürettiği tüm bilimsel
çalışamlarının bir soyadı değişikliği ile nasıl bir karmaşaya dönüşebileceğini hiç
düşündünüz mü?
Devlet kurumlarında, yurt dışı seyahatlerinde sıradan bir kadının yaşayabileceği
sorunları hesaba kattınız mı?
Adı ile kariyerinde ya da yaşamının herhangi bir alanında bir yerlere erişebilmiş bir
kişinin evlenme sonrası olmasa da çocuk sahibi olması ile soyadı değişikliğine (yasaya
rağmen) zorlanmasının o kadın için anlamını hiç sorguladınız mı?
Yasa uygulayıcıların yasaları hiçe saymasına ya da yasalardan bihaber olmasına mı
yanayım, kadınların bu aşamada yaşayacakları güçlüklere mi?
Daha da ileri gidelim ve bu çiftin ayrıldıklarını düşünelim dilerseniz!
Çocuğun kimliğinde yazılı olacak anne baba isimleri ile çocukla seyahat edecek
kadının çocuğunun yanında yabancı muamelesi göreceğini de düşünebiliyo
musunuz?
Düşünemezsiniz!
Bunların hiç birini hesaba katamzsınız. Çünkü ataerkilsiniz.
Ya da sadece erkek olduğunuz için kendi yaşamlarınızda bu güçlükleri asla
yaşamayacaksınız!
***
Tam da bu sebeple toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı gelişimlerin ve düzenlemelerin
takibi ve değerlendirmelerin düzenli olarak yapılmasının gerekli olduğunu ortaya
çıkarabilecek kabinelere ve siyasi erke ihtiyacımız var.
Tam da bu sebeple farkındalığa sahip politiacılara ve bürokratlara ihtiyaç var!
Tam da bu sebeple toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir devlet yapılanmasına
ihtiyaç var!
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Görmeyi reddedenler olsa da ve devlet bizzat bunu görmezden gelse de senelerdir
Kıbrıs Türk kadın hareketinin basa basa vurgulamaya çalıştığı güçlüklerin önemli bir
bölümü tam da bu sebeple yaşamın içinden kanayan yaralara vurgu yapıyor.
Şiddet gibi, eğitim hakkının elinden alınması gibi, cinsel ya da ekonomik şiddet gibi
ayrıntıları anlatmak çok daha görünür olduğundan medyatikleştirilmiş ve
dedikodulara da imkan sağlayan meseleler olduğundan kendimizden uzak ama
birilerinin yaşadığı acılar olarak gündemlerimizde var oluyor, lakin her ailenin, her
bir kadının ayrı ayrı her gün yaşadığı ve yok sayıldığından sıradanlaştırılmış
sorunların görmezden gelinmesi kolaylaştırılıyor!
Bu husustaki meseleleri skandallaştırmak o kadının kocasına karşı olan saygısızlığı
olarak algılanacağından çiftlerin huzuru açısından boyun eğilen bir yasa dışı
uygulamayı desteklemiyoruz. İçişleri Bakanlığı bilsin ki susuyorsak yine bir kadını
korumak içindir çoğu kez.
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Kim ne zaman dur diyecek!
Toplumsal Cinsiyet alanında bu devlet ne zaman farkındalığını ve faaliyetlerini
eşitlikçi olarak ortaya koyacak?
Daha kadınları yok saymak ve hiçleştirmek nereye kadar devam edecek!
Yazık!
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Hatalı ve yasa dışı uygulamaları görmezden gelmek yerine harekete artık geçecek
olan KKTC Devleti olmalı!
Dr. Çiğdem DÜRÜST