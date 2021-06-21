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Yasalar bile yetersiz kalıyor

Çiğdem Dürüst
Türkiye

Çiğdem Dürüst

21 Haziran 2021, 07:29

Kadınların, evlendikten sonra kendi soy isimleri ile yaşamlarını sürdürmeye devam

edebileceklerini birileri Nüfus Kayıt Dairesine haber verebilir mi bir zahmet!

Daha birkaç gün önce doğum yapan bir kadının eşi, çocuğunu nüfusa kaydettirip

doğum belgesini almak için Daire’ye başvurduğunda, baba ve annenin soyadları farklı

diye Daire’den geri çevrildiğini duyduğumda kulaklarıma inanamadım!

Hey!

Uyanın!

Yasa 30 seneye yakın bir süredir var.

19 yaşındaki oğlumu kaydettireceğimde bana yaratılan sorunu 2021’de halen daha

yaşatan bir Daire olduğundan gelen geçen tüm hükümetlerin habersiz olması

ataerkiye köle olmuş görevlilerin iş başında kaldıkları ve yasalardan bihaber iş

yaptıklarına inanmamızın temel sebebi olduğunu fark edemeyen; bu hususta kadının

kendi soy aDI ile yaşamını devam ettirebileceği algısının toplumda halen kadını zor

durumda bırakan bir durum olduğunu bir daha hatırlatalım mı?

Akademisyen bir kadın düşünün: Akademik kariyeri boyunca ürettiği tüm bilimsel

çalışamlarının bir soyadı değişikliği ile nasıl bir karmaşaya dönüşebileceğini hiç

düşündünüz mü?

Devlet kurumlarında, yurt dışı seyahatlerinde sıradan bir kadının yaşayabileceği

sorunları hesaba kattınız mı?

Adı ile kariyerinde ya da yaşamının herhangi bir alanında bir yerlere erişebilmiş bir

kişinin evlenme sonrası olmasa da çocuk sahibi olması ile soyadı değişikliğine (yasaya

rağmen) zorlanmasının o kadın için anlamını hiç sorguladınız mı?

Yasa uygulayıcıların yasaları hiçe saymasına ya da yasalardan bihaber olmasına mı

yanayım, kadınların bu aşamada yaşayacakları güçlüklere mi?

Daha da ileri gidelim ve bu çiftin ayrıldıklarını düşünelim dilerseniz!

Çocuğun kimliğinde yazılı olacak anne baba isimleri ile çocukla seyahat edecek

kadının çocuğunun yanında yabancı muamelesi göreceğini de düşünebiliyo

musunuz?

Düşünemezsiniz!

Bunların hiç birini hesaba katamzsınız. Çünkü ataerkilsiniz.

Ya da sadece erkek olduğunuz için kendi yaşamlarınızda bu güçlükleri asla

yaşamayacaksınız!

***

Tam da bu sebeple toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı gelişimlerin ve düzenlemelerin

takibi ve değerlendirmelerin düzenli olarak yapılmasının gerekli olduğunu ortaya

çıkarabilecek kabinelere ve siyasi erke ihtiyacımız var.

Tam da bu sebeple farkındalığa sahip politiacılara ve bürokratlara ihtiyaç var!

Tam da bu sebeple toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir devlet yapılanmasına

ihtiyaç var!

**

Görmeyi reddedenler olsa da ve devlet bizzat bunu görmezden gelse de senelerdir

Kıbrıs Türk kadın hareketinin basa basa vurgulamaya çalıştığı güçlüklerin önemli bir

bölümü tam da bu sebeple yaşamın içinden kanayan yaralara vurgu yapıyor.

Şiddet gibi, eğitim hakkının elinden alınması gibi, cinsel ya da ekonomik şiddet gibi

ayrıntıları anlatmak çok daha görünür olduğundan medyatikleştirilmiş ve

dedikodulara da imkan sağlayan meseleler olduğundan kendimizden uzak ama

birilerinin yaşadığı acılar olarak gündemlerimizde var oluyor, lakin her ailenin, her

bir kadının ayrı ayrı her gün yaşadığı ve yok sayıldığından sıradanlaştırılmış

sorunların görmezden gelinmesi kolaylaştırılıyor!

Bu husustaki meseleleri skandallaştırmak o kadının kocasına karşı olan saygısızlığı

olarak algılanacağından çiftlerin huzuru açısından boyun eğilen bir yasa dışı

uygulamayı desteklemiyoruz. İçişleri Bakanlığı bilsin ki susuyorsak yine bir kadını

korumak içindir çoğu kez.

***

Kim ne zaman dur diyecek!

Toplumsal Cinsiyet alanında bu devlet ne zaman farkındalığını ve faaliyetlerini

eşitlikçi olarak ortaya koyacak?

Daha kadınları yok saymak ve hiçleştirmek nereye kadar devam edecek!

Yazık!

***

Hatalı ve yasa dışı uygulamaları görmezden gelmek yerine harekete artık geçecek

olan KKTC Devleti olmalı!

Dr. Çiğdem DÜRÜST

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