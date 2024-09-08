(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da derbeder bir halde tespit edilen zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Hasan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Çelik huzurunuzda bulunan zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa'nın Derbeder Şahıs Suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis 7 Eylül 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, İğneci Sokak Hamitköy'de bulunan Başpınar Apartmanı'nın önünde kaldırım üzerinde yatmakta olan zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa'nın (K-25-İşsiz-Kongo) Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis ekibi tarafından yapılan sorgusunda geçim kaynağı ve ikamet adresi hakkında net bir cevap veremeyerek şüpheli şekilde hareketler yapması üzerine suçüstü hali gereği Derbeder Şahıs olarak tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının ilk vermiş olduğu sözlü beyanlar ışığında yapılan tahkikat neticesinde birden farklı adres vermiş ancak yaşadığı yerin tespit edilemediğini belirtti. Polis zanlının parmak izleri alınarak KKTC'de daha önce herhangi bir suça karışıp karışmadığının da incelenmesi devam ettiğin vermiş olduğu beyanlarda parası ve geçim kaynağı olmadığını ve ülkesine dönmek istediğini ve hali hazırda kalacak yeri olmadığını ve sokakta yattığı beyan ettiğini söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.