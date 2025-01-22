KKTC’de yarından itibaren 26 Ocak Pazar gününe kadar bulutlu yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Açıklamada, 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren ise 29 Ocak Çarşamba gününe kadar az bulutlu geçeceği belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.