1- Girne Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village bölgesi, Arapköy Su Pompası ve Barış Plajı bölgesine yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle meydana gelecek kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.

2- İskele’de bazı bölgelerin yarın dört saat elektriği kesik olacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 13.00 saatleri arasında; Ötüken, Aygün ve Kuzucuk bölgelerine elektrik verilemeyecek.