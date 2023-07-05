Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kermiya Omar Sitesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-11.00 arasında olacak.

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