ILIK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK… SICAKLIK 26-28 DERECE

Kıbrıs, yarından başlayarak 11 Kasım Pazartesi gününe kadar alçak basınç sistemiyle genellikle ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.

Periyot süresince en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 26-28 santigrat derece dolayında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre hava yarın parçalı çok bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçecek. Diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette; yarın ve 11 Kasım’da ise yer yer kuvvetli esecek.