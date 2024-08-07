Sıcaklık 36-39 derece...
Alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, yarın, cuma ve cumartesi günleri sabah saatlerinde sis bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı nispeten düşerek, iç kesimlerde genellikle 36-39, sahillerde ise 32-35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Kaynak: rss