Grev saatleri Lefkoşa merkez okulları ve AÖA için 08.30-12.30, diğer bölge okullarında 08.00 – 12.30 olarak açıklandı. Öğretmen sendikaları yarın saat 09.00’da sendikalarında buluşup 10.00’da Meclis önünde eylemde olacak.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında da eylemlere neden olan, "Atatürk Öğretmen Akademisini (AÖA) kapatma ve öğretmenlerin özlük haklarını hedef aldığı" belirtilen yasa tasarısının “ben yaparım olur” zihniyeti ile yarın Meclis komitesi gündemine alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğitimin niteliği, okulların alt yapısı, okulların bütçesi, tam gün eğitim, özel okul fiyatları, bina riski olan okullar, tadilat ve bakıma ihtiyaç olan binalar, öğrenci sayıları 35-40’a dayanan sınıflar, Göç Yasası dolayısı ile öğretmenlerin yaşadığı sorunların, Türkçe veya İngilizce bilmeyen çocukların ihtiyaçları, yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle ailelerin beslenme ve barınma gibi sorunlarını çözmek yerine öğretmenin onur ve haysiyetini hedef alan eğitim bakanı öğretmene saldırmakla neyin peşinde?

Bilinmelidir ki, öğretmenlerin ve toplumun böyle bir gündemi yoktur, nitelikli kamusal eğitim beklentisi vardır. Dayatma protokollerle gündeme gelen, hiçbir pedagojik ve bilimsel zemini olmayan, kamusal eğitimi gözden çıkaran, sermayeye hizmet etmekten başka bir amaç gütmeyen Eğitim Bakanının bu dayatmalarını iki sendika olarak reddediyoruz.

Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, kamusal eğitimin simgesi Atatürk Öğretmen Akademisini de kapattırmayacağız. Bu toplumu her anlamda karanlıklara hapsetmek isteyen işbirlikçi hükümetlere geçit vermeyeceğiz. Öğretmen onurunu ve haysiyetini çiğnettirmeyeceğiz.