İsias Otel’in 11 sanığının yargılanacağı dava yarın başlıyor

Davalar için başta aileler olmak üzere kalabalık bir heyet bugün Adıyaman’a hareket etmek üzere Gaziantep’e gitti

Gaziantep, 2 Ocak 24 (TAK): Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığının yargılanacağı dava yarın başlıyor.

3-5 Ocak tarihlerinde Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek davalar için başta aileler olmak üzere kalabalık bir heyet bugün Adıyaman’a hareket etmek üzere Gaziantep’e gitti.

Sabah 08.00’de uçağıyla Gaziantep’e gelerek otobüslerle Adıyaman’a geçen heyete, ailelerin yanısıra İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP Genel Sekreteri ve Meclis Araştırma Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Cumhuriyet Meclisi komitesi üyeleri, bazı CTP’li milletvekilleri, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, avukatlar, Başbakanlık ekibi ve gazeteciler eşlik ediyor.

Heyet Gaziantep’e ulaşmasının ardından Başbakanlık organizasyonuyla otobüslerle Adıyaman’a geçiyor.

Şampiyon Meleklere, çocuklarına mezar olan şehre gelen aileler adalet istediklerini, dava sürecini yakından takip edeceklerini, peşini bırakmayacaklarını vurguladılar.