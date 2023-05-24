Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-15.00 arasında 6 saat sürecek.
Dikkat!! Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesi ve Eminağa Garden civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-15.00 arasında 6 saat sürecek.
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