Elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı yarın İskele bölgesinde bazı yerlere öğleye kadar elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan duyuruya göre yarın, 09.00 12.30 saatleri arasında Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT, İskele mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Safaköy, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya’ya elektrik verilemeyecek.