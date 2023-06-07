KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden etkilenecek bölgeler, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı olarak açıklandı.

İnsanlık ölmüş bu kez Sütlüce'den vahşet haberi geldi İnsanlık ölmüş bu kez Sütlüce'den vahşet haberi geldi