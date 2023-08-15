Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine yarın 09:30 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek. 

Tarım Bakanı Çavuş Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ni Ziyaret Etti Tarım Bakanı Çavuş Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı ifade edildi.