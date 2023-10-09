1- Girne ve Gazimağusa’da bazı bölgelere yarın 2-3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, şebeke çalışmalarından dolayı yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Gaizmğusa'da Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi'nin güney kısmı ve Gece Kulübü bölgesi, İkinci Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesine elektrik verilemeyecek.

Girne'de ise 09.00-11.00 saatleri arasında Boğaz Tugay Karargahı, Ağırdağ, Boğaz, Ataktepe, St. Hilarion’da elektrik kesik olacak.

2- Karşıyaka’da Şht. Boysal Çetinbağlı Caddesi’ne yarın 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı yapılacak.