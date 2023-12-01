Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle AB tarafından Rusya vatandaşlarına ve şirketlerine yönelik uygulanması kararı alınan yaptırımların Güney Kıbrıs tarafından ihlal edildiği iddialarının araştırılması için, aralarında ABD’den de uzmanların bulunduğu bir ekibin Güney Kıbrıs'a gideceği bildirildi.

Politis gazetesi: “Adımızın Temize Çıkması İçin FBI ve FinCen’den Rambolar – Yaptırım İhlallerinin Netleşmesi İçin ABD’den Yardım Eli” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların Güney Kıbrıs’ta ihlal edildiğine dair iddiaların ABD’den gelecek uzman ekip tarafından araştırılacağını yazdı.

Gazete, uluslararası “Cyprus Confidental” araştırması sonuçlarının açıklanmasıyla Rus vatandaşlarının Güney Kıbrıs’ta avukat ve muhasebe büroları aracılığıyla, mevcut sistem kötüye kullanılarak oturum ve vatandaşlık aldıklarına dair iddiaların gündeme geldiğini hatırlatarak, Güney Kıbrıs’ın uluslararası alandaki adının temize çıkarılabilmesi için ABD’yle işbirliğine gidileceğini vurguladı.

Habere göre, aralarında ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCen) görevlilerinin de bulunduğu 24 kişilik bir ekip Güney Kıbrıs’a giderek, Rus vatandaşlarına ilişkin beklemede olan 29 dosyanın araştırılmasında Rum makamlara destek olacaklar.