“Yapılacak çok iş var, sorgulanması gereken epey tanık var..”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, sabah tanıkların dinlenmesiyle başlanan İsias davasının bugünkü duruşmasının, saat 14.00’e (Türkiye saati) kadar verilen aranın ardından yine tanıkların dinlenmesiyle devam edeceğini kaydetti.

Adıyaman’da BRT muhabirine açıklamalarda bulunan Avukat Esendağlı, duruşmanın ilk gününde sanıkların, dün de müştekilerin dinlenmesinin ardından bugün de tanıkların dinlenmekte olduğunu belirterek, İsias’ta görev yapan resepsiyon çalışanı, muhasebeci ve teknik eleman olmak üzere 3 tanığın araya kadar dinlendiğini ve kendilerinden bilgiler alındığını ifade etti.

Bugün yapılacak çok iş ve sorgulanması gereken epey tanık olduğunu dile getiren Esendağlı, kendi tanıklarının da olduğunu dile getirdi.

- “Sanık vekillerinin tahliye taleplerinin olması bekleniyor..”

Esendağlı, tanıklarının dinlenmesinin ardından sanık vekillerinin beyanları olacağını ve ardından “ara karar” olarak ifade edilen, duruşmanın ertelenmesine yönelik alınması gereken birkaç kararın olduğuna işaret etti.

Bu kararların en önemlilerinin sanık avukatları tarafından yapılması beklenen tahliye talepleri ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamı olduğuna dikkat çeken Esendağlı, soru üzerine, kendi öngörüsünün sanıkların tahliyesinin olmayacağı yönünde olduğunu söyledi.