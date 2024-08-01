Limasol’a bağlı Kellaki-Pareklişa yolu paralelindeki toprak yolda önceki gün akşamı yanmış bir aracın içerisinde belirlenen iki kişinin cinayete kurban gittiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’da yanmış araç içerisinde bulunan iki kişinin başlarından vurularak öldürüldüğünü, ardından ise yakıldığını yazdılar.

Polisin araştırmalarını çifte cinayete yönelttiğini yazan gazete kimlikleri henüz belirlenmeyen iki erkek şahsa ait olan cesetlere yapılan otopsi neticesinde ateşli silah ve özellikle av tüfeğinden kaynaklı ciddi kafa yaralanmasından dolayı öldüklerinin tespit edildiğini belirtti.

Habere göre cesetlerden, kimlik belirleme maksatlı olarak DNA örneği de alındı.

OPEL Astra olan aracın tamamen yanması sonucu kayıt numarasının henüz tespit edilemediğini anımsatan gazete haberi “Onları Öldürdüler ve Yaktılar” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi haberi “Av Tüfeğiyle Başlarına Ateş Ettiler ve Onları Yaktılar” başlığıyla aktarırken polisin, cesetlerin yabancı uyruklu şahıslara ait olduğu ihtimali üzerinde de durduğunu yazdı.

Haravgi gazetesi “Onlara Başlarından Ateş Ettiler Sonra Da Yaktılar” başlığını kullanırken Politis gazetesi haberi “Vahşi Çifte Cinayet…Ateş Ettiler ve Yaktılar” başlığıyla aktardı.