Polisten verilen bilgiye göre, GKRY Bölgesine geçmek isteyenler Akyar Kara Geçiş kapında yönlendiriliyor.
Yangın dolayısıyla tedbir amaçlı Derinya Kapısı geçişlere kapatıldı
Derinya bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen yangından dolayı, Rum Yönetiminin tedbir amaçlı olarak Derinya Sınır Kapısındaki geçişleri durdurmasının ardından karşılıklı geçişler yapılamıyor.
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