Derviş Gezer

İstifa mistifa etmezmiş Bay Ali Pilli.
Keyfine kaldı sanıyor.
Nerede Tabipler Birliği?
Nerede Özlem Gürkut?
Bunca başarısızlık varken.
Bunca işbilmezlik varken.
Ve bunca kamu yararı aksine icraat varken.
İstifa etmezmiş Bay Ali Pilli.
Vay efendim.
Sana mı kalmış bu işler Ali Pilli?
Sen isteyince gideceksin.
İstemeyince oturacaksın o koltukta.
Yok öyle yağma.
Yok öyle kolaycılık.
Gideceksin Ali Pilli.
Hem de türkü söyleyerek.
*****
Demokrasi bu değil.
Erhürman mesela.
İşini gücünü bir yana bırakmalı.
Tek işi Ali Pilli’yi istifa ettirmek olmalı.
Ayni şekilde Cumhurbaşkanı da.
Sayın Akıncı siz de ön ayak olunuz.
Ali Pilli hemen gitmeli.
Omorfo’ya dönmeli.
Kliniğinde mesai yapsın.
İstemiyoruz onu Sağlık Bakanı olarak.
Bizi salgına savunmasız yolluyor.
Halkı korunaksız bırakıyor.
Çocuklarımızı dayanaksız bırakıyor.
Hükümet yetki vermiş yetkiden bile habersiz.
******
Televizyona çıkıyor.
İnanın artık gülemiyoruz.
Bazan istemeden de olsa kahkaha attırıyor.
Ancak çok zaman utanıyoruz.
Bu olmamalı diyor millet.
Bu bizim hakettiğimiz değil diyor.
Bir de Covid-19’u yeneceğim diyor ya!
Kopuyoruz milletçe.
Ağlamak ve gülmek arası birşey.
Arafta kalmak gibi.
Olmaz bu kabus diyoruz.
Geçeçek diyoruz.
Ama geçmiyor.
Sabah uyanınca acı gerçek yüzümüze tokat gibi.
Tokat gibi patlıyorsun Ali Pilli yüzümüze.
Ne olur git.
Artık bu bir rica değil.
Yalvarıyoruz.
Git ne olur.
Git.
Git.
Git.