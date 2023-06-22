Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde yeni kaçak yerleşim birimi kurduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki El-Leben kasabasında Filistinlilere ait bir araziye, 6 yapıdan oluşan kaçak yerleşim yeri kurduğunu belirten Daglas, Ramallah'ın Umm Safa köyünde de kaçak yerleşim birimi kurulduğunu kaydetti.

Köy Muhtarı Mervan Salah da 10 civarında Yahudi yerleşimcinin köyün ortasında çadır kurduğunu ve yanlarında onlarca inek getirdiğini söyledi.

- Kaçak yerleşimler İsrail “hukukuna” göre de yasa dışı

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı, buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri de yasa dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu kaçak yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

TAK