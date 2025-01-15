Avrupa Yahudi Derneği'nin Güney Kıbrıs’taki Yahudi toplumuyla iş birliği içerisinde Larnaka’da düzenlediği Avrupalı Yahudi liderler toplantısı çerçevesinde eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e geçen pazartesi akşamı “EJA King Solomon” ödülü verildiği belirtildi.

Etkinlikte eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in de yer aldığını da yazan Haravgi gazetesi, bu ödülün Anastasiadis’in olağanüstü liderliği ile Güney Kıbrıs’taki Yahudi toplumuna katkısı yanı sıra İsrail devletiyle olan bağların güçlenmesi çabalarına yönelik çabalarına işaret ettiğini kaydetti.

Gazeteye göre Anastasiadis de etkinlikte yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki stratejik ilişkiden gurur duyduğunu söyledi.