Ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu hava yarın ve çarşamba günü de devam edecek. Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer gök gürültülü sağanak; çarşamba günü ise doğu kesimlerde yer yer sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, perşembe günü itibarıyla hafta başına kadar hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
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Serin ve nemli hava kültesi altında kalması beklenen bölgede periyodun ilk günü rüzgar kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek.