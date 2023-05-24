Bölge 25-31 Mayıs tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.              

Üstel: “Toplu sosyal konut yapım seferberliği başlatıyoruz” Üstel: “Toplu sosyal konut yapım seferberliği başlatıyoruz”

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın ve cuma günü parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu; hafta sonu ve pazartesi parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27-30 derece, cumartesi ve pazar günleri 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak esecek.