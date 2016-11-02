Güney Kıbrıs’ta Salı günü yaklaşık iki saat süren yağmur sonucu kaydedilen yağış miktarı, Ekim ayı ortalamasına yaklaşırken, bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.

Politis ve diğer gazeteler, Salı günü 02:00-03:00 saatleri arasında Güney Kıbrıs’ta etkili olan sağanak yağışın 21,8 milimetre olduğunu, Ekim ayı ortalamasının ise 32,7 olduğunu belirterek, ayın son gününde düşen yağışın barajlara ilk suyun akmasını da sağladığını vurguladılar.

Gazete ayrıca, sağanak yağışın özellikle Larnaka’da bazı mahallelerde çamur ve sel baskınlarına sebebiyet verdiğini belirtti.