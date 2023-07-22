Rus paramiliter örgütü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fiili özel ordusu olarak tanımlanan Wagner Group örgütünün Güney Kıbrıs’ta uzantıları olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “New American” isimli sivil toplum örgütü tarafından hazırlanılarak 2019’da yayımlanan ancak son gelişmeler nedeniyle yeniden gündeme gelen ve “Özel askerî güvenlik taşeronlarından (Private Military Security Contractors)" söz edilen 86 sayfalık araştırma raporunda, Rum Şirketler Mukayyitliği’ne kayıtlı “RusCorp” isimli şirkete atıf yapılıyor.

Raporda Güney Kıbrıs’ın adı 5 defa geçiyor, RusCrop şirketine ise, ortak noktası Kremlin’in hedef ve isteklerine hizmet olan bir şirketler ağına atıf yapıldıktan sonra ulaşılıyor.

RusCrup Group Limited’in ilk kayıt tarihi ve yeri 2006’da Moskova. Aleksei Eduardoviç Danilianç İngiltere’de ve Güney Kıbrıs’ta şubeleri bulunan RusCorp şirketinin yetkilisi olarak görünüyor.

Gazete kendi yaptığı araştırma sonucunda Rum Şirketler Mukayyitliği sicilinde Danilanç’in Ruscorp Group Limited ve Ruscorp Limited isimli en az iki Rum şirketinin yetkilisi göründüğüne dikkat çekti.