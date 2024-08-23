Haravgi, “Avrupa Konseyi Kararları Açık… Hükümet Fidan’ın Taleplerine Nasıl Cevap Veriyor” başlıklı haberinde Viktoras Papadopulos’un yukarıdaki iddiayı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önümüzdeki hafta Brüksel’de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Konseyi’ne katılacağını açıklayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli’nin ilgili açıklaması üzerine dillendirdiğini yazdı.

Habere göre Papadopulos, “Türkiye TC-AB ilişkilerinin yeniden hareketlenmesini ve genişlemesini ve Türk Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsünün dile getirdiklerini istiyorsa Avrupa Konseyi’nin nisan kararları çok açık ve TC-AB ilişkilerini açıkça Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlıyor.” ifadesini kullandı.