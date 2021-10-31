Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Biz de hiç konuşulmamıştı…
Bunu da Binali Yıldırım’dan öğrenmiş olduk!
Başbakan Ersan Saner’in başına gelenler…
Türkiye’de de aynısı oluyor dedi!
Bir anlamda Saner’e sahip çıktı…
Üzülme dert etme diyor!
Kesin FETÖ’nün parmağıdır bu olay…
Kurultaya çok az bir süre ence videoyu piyasaya sürdüler!
Kıyametler koptu…
Binali bey elinde daha fazla bilgi varsa bunu da paylaşmalı!
Koskoca eski başbakan istese bu olayı iki dakikada çözer…
FÖTÖ’nün Saner ile alıp veremediği ne ki?
Bir an önce çözülmeli…
Hatta mahkemeye elerinde bilgi varsa bunlar paylaşılıp yargının rotası daha da genişletilmeli!
Binali Yıldırım’ın kurultaya geleceği ilk iptal edildi sonra yeni bir karar üretildi…
Sonra yeni bir karar, üç aday kendini Ercan’da karşılayacak diye haberler yayıldı, ya da kasıtlı olarak böyle yapıldı!
Ne alakaysa artık…
Binali Yıldırım’ın niye geldiği gayet açık ve net!
Hadi desteklediği aday gitsin, sarılsın, kucaklaşsın da desteklemediği adaylar niye gitsin ki?
Dalga mı geçiyor insanlarla?
Şükür ondan da vazgeçildi…
Ama FETÖ suçlaması önemlidir!
Ha keşke Binali Yıldırım hiç gelmeseydi…
Geçen kurultayda yaşananlar ortada!
Rica etti partisinden ama olmadı…
Bu kez kendi geldi ve boy gösterdi, bir de FETÖ diyerek akılları fena halde karıştırdı!
Kesinlikle araştırılmalı, olay FETÖ’nün işiyse ya da adaylardan birine FETÖ’cü suçlaması yapılıyorsa bunu da bilmemiz gerek…
…
Binali Yıldırım dün kurultayda kimi ya da kimleri işaret etmedi bilemiyoruz…
Ama Başbakan Saner gayet açık ve net hatta sert konuşarak Sucuoğlu’na olan tepkisini bir kez daha ortaya koydu!
Belli ki ardık iki siyasetçi arasındaki buzlar hiçbir zaman erimeyecek ve ezeli düşman sayılacaklar…
Saner ayrıca siyaseti bırakmayacağını da söyleyerek yola devam edeceğini ifade etti!
Hakkıdır tabi ki…
Şu anda vekildir eğer genel seçimde seçilirse devam edecek!
Büyük ihtimalle de çeşitle suçlar yönelttiği Sucoğlu ile uğraşacak duracak…
İntikam peşinde olacak yani!
İyi bir şey değil tabi ki ama belki de onun yerinde kim olsa aynısını yapardı…
Ama yine de Saner intikamın sadece soğuk yenen bir yemek olduğunu aklından çıkarmamalı!
Bunun kimseye bir faydası olmayacaktır…
Zarardan başka!
Aslında Saner siyasete devam diyerek cesur bir karar almıştır…
Başkası olsa çoktan köşesine çekilip kendi halinde sade bir hayatı tercih ederdi!
Memleket çok küçük adımını attın mı bir tanıdık çıkar karşına…
Saner’in kararına ayrıca saygı da duymak gerek!
…
UBP’nun oy kullanabilecek 17 binden fazla üyesi vardı…
Dün sadece 3646 kişi ol kullandı!
UBP’li çevreler bu rakamın az olduğu düşüncesindeler…
Nedeni sorduk;
Son 10 gündür yaşanan olayları neden olarak gösterdiler…
Midelerinin kalktığını ifade ettiler!
Bugün sandıklar kapandığında tahminen 8 bin 500 yüz, 9 bin üyenin oy kullanacağı bekleniyor…
Tabi ki bir ara bu üye sayısını da sorgulamak gerek!
Mademki insanlar çeşitli nedenlerde üye yapılıyor bunlar niçin oy kullanmıyor?
Zaten birçoğunun partili bile olmadığı biliniyor…
Onun için partilerin yok şu kadar, yok bu kadar üyemiz var, şu kadar güçlüyüz demelerine kulak asmayın siz!
Bundan sadece gövde gösterisinden ibaret…
En önemli soru da şu;
Kurultay ikinci tura kalır mı?
Sayımı izleyenlerin bir kısmı bugünkü katılımına göre bunun değişebileceğini belirtiyorlar…
İkinci tur diyenler de hayli fazla!
Ve son olarak adaylar oy peşinde koşup hesap kitap yaparken kurultaydan en çok yararlananlar dışarıdaki esnaf kesimi oldu…
Mutlulukları yüzlerinden okunuyordu!