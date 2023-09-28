Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, Türkiye’den gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulü sırasında yaptığı konuşmada, 20 Temmuz sabahı Kıbrıs Barış Harekâtı’nın gerçekleşmesiyle Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs adasında varlıklarını sürdürebildiğini söyledi.

Tatar, “Mücahitlerimizin kahramanlıkları ile birlikte Mehmetçik’in adaya ayak basmasıyla verilen mücadelenin sonucunda elde edilen emaneti geleceğe taşımak görevimizdi. Bu emanet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak Türk dünyasının en güneydeki temsilcisidir. Burada bu devleti yaşatmanın huzuru ve bahtiyarlığı içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve tanınma yolunda katkı koyan Türk devletlerine teşekkürlerini iletti.

Ekonomik, siyasi ve kültürel varlıklarını sürdürebilmek için KKTC devletinin daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki egemenliklerinin tanınması için verilen uğraşların süreceğini kaydetti.

New York temaslarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı tarihi konuşmada diplomatik ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC’nin tanınması çağrısını yinelediğini anımsattı.

“Biz artık bağımsız bir Türk devleti ile buradaki varlığımızı sürdürüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, AB oyunları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin adadan uzaklaşmasının hedeflendiğini ancak buna asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehitleri ve yaşamlarını yitiren gazileri andığı konuşmasında, Kıbrıs gazilerinin büyük önem arz ettiklerini belirterek teşekkür etti.