Güney Kıbrıs’taki Verginas Lisesi’nin kötü olan fiziki yapısı, Rum basını tarafından ele alındı.

Alithia gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın, Verginas Lisesi’nin kötü durumunu gösteren  fotoğrafların geçen yıla ait olduğunu söyleyerek durumu sakinleştirmeye çalıştığını yazdı.

Habere göre Eğitim Bakanlığı’nın bu açıklaması üzerine Verginas Lisesi Okul Aile Birliği ise bir açıklama yaparak fotoğrafların son günlerde çekildiğini vurguladı.

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Okul Aile Birliği sorunun ciddiyetinin anlaşılması ve çözümlenmesi için Eğitim Bakanlığı ile ilgili birimlere de çağrıda bulundu.

Kaynak: rss