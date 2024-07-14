“Verdiğimiz sözleri, istikrarın verdiği güvenle tek tek yerine getireceğiz“

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Yeşilırmak, Yedidalga ve Lefke’yi ziyaret ederek, bölge halkıyla bir araya geldi.

Partiden verilen bilgiye göre, Üstel’e Eşi Zerrin Üstel, Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP’nin bölgedeki ileri gelenleri de eşlik etti.

Ziyaretinde kalabalığın büyük ilgisiyle karşılaştığı belirtilen Üstel, vatandaşla buluşmanın, dinlemenin ve icraatları anlatmanın önemine vurgu yaptı.

Üstel, “ Göreve geldiğimizde, Lefke bölgesinin sorunları da ele aldık. Atılması gereken adımları atmaya başladık. Daha da atacağız. Bir çoğunu tamamladık. 2025 yılı içinde Lefke’yi tam anlamıyla ilçe haline getireceğiz. Ülkede istikrarı yakaladık, önümüz açık. Her bölgede, insanımız için sorunları daha kolay çözebilir hale geldik” diye konuştu.

-“İstikrar yaşamsal öneme sahip”

İstikrarın sürmesinin ekonomik açılımlar ve büyük projelerin aksamadan hayata geçmesi için yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret eden Üstel, zaman kaybının ülkeye ve UBP’ye güç kaybettireceğini söyledi.

Anadolu’dan gelen “can suyunu” tüm KKTC ile buluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Üstel, “ Lefke, Anadolu’dan gelen suyla 2025 yılında kavuşacak. Biz verdiğimiz sözleri, halkımızdan aldığımız güç ve istikrarın verdiği güvenle tek yek yerine getireceğiz” ifadelerini de kullandı.