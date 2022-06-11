NE OLUYORUZ? ANİ ÖLÜMLER HIZ KESMİYOR

Ergün YAHAT

Ülkemizde son zamanlarda hızlı bir şekilde artış gösteren ani ölümlere her gün genç yaşlı demeden yenileri eklenmeye devam ediyor. Ani ölüm bu sabah Kurtuluş köyünde Hasan Seri(41) yatağında yakaladı. Köyün sevilen insanlarından olan Hasan Serin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Uzmanlar ise Sıklıkla öldürücü ritim bozukluklarının ortaya çıkmasıyla gerçekleşen ani ölümlerde, kalbin kanı pompalama görevini yerine getirememesi ile kan akışı duruyor. Kalp ritminin dakikalar içinde normale döndürülemediği durumlarda ise ölümler oluyor açıklamasında bulunuyorlar.