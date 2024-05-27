Kıbrıs Türk Sinema Derneği ve SineSmart Film iş birliğinde çekimi yapılan “Vebal-Beddua” adlı kısa film bu yıl 14’üncüsü düzenlenen İngiltere Lift-Off Küresel Ağ Uluslararası Film Festivali’nden seçki aldı.

Kıbrıs Türk Sinema Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay’ın verdiği bilgiye göre, film, Şafak Yolcu’nun Vebal adlı romanından bir kesit olup, iki kız kardeşin evden atılmalarının ardından ettikleri bedduayı konu alıyor.

Lefkoşa’nın eski kunduracılarından olan Abit dedenin atalarının hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Yusuf Darbukacı, Senaryosunu Şafak Yolcu, Yönetmenliğini Müge Günay üstlendi.

Başrollerinde Yeşim Kumral ve Mehmet Yörükoğlu’nun yer aldığı filmin Görüntü Yönetmeni Stephan Tamuno, Sanat Yönetmeni Ayşe Şirin Taşkın, Yönetmen Yardımcısı ise, Ergün Kemaneciler...

Sinema severlerin ve sinema sektöründen kişilerin katıldığı festival 3-17 Haziran tarihleri arasında, İngiltere PineWood stüdyolarında yer alacak.