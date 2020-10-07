banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1154
ALTIN
472.009
DOLAR
7.7843
STERLİN
10.0513
EURO
9.1711

Vay o eşeği bulmaz olaydı!

Çiğdem Dürüst
Türkiye

Çiğdem Dürüst

07 Ekim 2020, 02:03

Bir gün olmazsa olmazı olan eşeğini kaybeden adam ne yapmış ne etmişse eşeciğini bulamamış.  Sabahtan akşama dağ, taş, ova, bayır dememiş gezmiş…

Yok…

Akşama doğru eve gelmiş. Tam eve girecek ki arkasından gelen karşı köyün ağasının sesini duymuş:

  • Ağam selamınaleyküm! Eşeğinizi kaybetmiştiniz, bulduk.Bakın!İşte bahçenize bağlıyoruz. Sıkı tutun. Gözünüzü üzerinden ayırmayın. Bir daha bulamayız. Size pahalıya mal olur. Yine de biz nöbetçilerimizi bahçenizin çevresine dikiyoruz. Bu eşeği kim çaldığını da kimin size zarar vereceğini de biz tespit edeceğiz. Merak etmeyin. Hatta şimdi siz stresli ve yorgunsunuzdur da. Çok stres yaşadınız. Hadi geçin içeri kapılarınızı pencerelerinizi kapatın. Güzelce bir dinlenin.Güzellik uykunuza yatın. Bunu hak ettiniz.Sakın gözünüz arkada kalmasın.Biz sizin için buradayız ve size de bahçenize de eşeğinize de göz kulak olacağız.Biz sizin her şeyiniziz. Ayrıca bakın görün işte.Biz olmazsak eşeğinizi bile bulacak durumda değilsiniz! Nasıl da yoruldunuz bizsiz.

Bizim adam sevinçle dinlerken az biraz da şaşkınmış ya… Zaten yorgunluktan ayaklarına kara sular da inmiş; kıpırdanmaya dermanı yokmuş. Karşı köyün ağası devam etmiş:

  • Şimdi bu eşek su da ister.Yalnız eşeği bahçeden çıkarırsak, zaten çıkıp gezip tozmaya alışmış olan eşeği bir daha eve toplayamazsınız. Bırakın biz su yollarını kazalım, suyu eşeğin ayağına kadar getirelim. Yorulmuştur da gariban. Kana kana suyunu içsin. Siz uyurken biz tüm bunları hallederiz. Merak etmeyin.Siz rahat olun…

***

Bizim adam gitmiş yatmış. İyice dinlenmiş. Kalkmış. Bakmış karşı köyün ağası söz verdiği gibi bahçede duruyor. Bekçileri de evin her yanına dikmiş.

  • Ooo… Hoşkalktınız efendim. Demek uyandınız. Ne güzel uyudunuz vallahi uyandırmaya kıyamadık. Eşeğin suyunu da verdik yemini de. Lakin bu arada bakıcı çok yorulmuştu. Odalarınızdan birine eşeğin bakıcısını yerleştirdik. Ama siz yorulmayın sakın. Biz sizin eşyalarınızı bahçedeki ahıra koyduk düzenli bir şekilde. İsterseniz söyleyin biz size ahırdan getiririz istediklerinizi. Ancak eşeğin bakıcısı sizin odalardan birinde artık hep kalacak. Eee o kadar da olsun… Size hizmet ediyor ne de olsa.

Bizim adam ne olacak diye düşünmüş. Fazla oda var zaten…

***

Karşı köyün ağası ertesi gün gene gelmiş:

  • Sizin eşeğin bakıcısının bir anacığı varmış. Yazık! Yalnız yaşayamıyormuş. Onuda sizin buraya getiriyoruz. Daha iyi. Eşeğiniz birinin gözünden kaçarsa ötekinden kaçmaz. Hem çok eşekler bakmış büyükmüş bakıcının anacığı. Sizin de işinize yarayacak. Merak etmeyin. Yalnız bir odayı da daha bunlara vermeniz gerekecek. E mutfak ve salonu da artık ortak kullanacaksınız idare edin. Diğer odadaki eşyaları zaten kullanmıyordunuz herhalde. Bakıcının anacığı kullansın canım orayı ne olacak… Hem size de yardım eder.

Bizim adam bakıcının anacığına üzülmüş bile. Evde oda fazla nasılsa. Hem ne olacak iki kişiden... Bir de aynı iki de…

***

Karşı köyün ağası sonraki gün yine çıkagelmiş:

  • Efendim sizin bakıcının anacığının bir kızı varmış. Dün gece siz uyurken haber almışlar. Size söyleyemediler. Çekindiler yazık! O da hastalanmış. Bakacak kimi kimsesi de yokmuş. Yapayalnızmış. Onu da sizin buraya getirmeye karar verdik. Yalnız oda yok. Siz rahat edin diye, sizin odaya onu koyalım dedik. Size de bahçeye saraylar gibi bir oda yapalım. Rahat rahat orada kalın. Hem kimseler sizi rahatsız etmesin. Mutfakta pişen yemekten size de bir tabak uzatırlar. TV izlemek filan isterseniz sizi ağırlarlar merak etmeyin.

Bizim adam garipsemiş ama kızcağızı da tek başına koymak istememiş ailesinden uzakta. İyileşir gider nasılsa diye düşünüp kabul etmiş. Hem bahçeye kendisi için güzel de bir oda yapılacakmış ya…

***

Sonraki gün karşıki köyün ağası yerine bu defa kendi köyünün muhtarı gelmiş.  Bizim adam şaşkın gözlerle neyi incelediklerini anlamaya çalışırken muhtar açıklamış:

  • Çok üzgünüz. Bu bahçeye yapılan inşaatın ruhsatı yokmuş. Yıkılması gerekiyor.Keşke sorsaydınız. Zaten eşeğiniz de çevreyi ve ev halkını rahatsız ediyormuş. Buralarda size huzur yüzü yok artık. En iyisi galiba gitmeniz olacak. Merak etmeyin biz sizin evinize de ailenize de bakarız. Eşeciğinizi alın kendiniz huzurlu hissedeceğiniz bir yere gidiverin artık. Merak etmeyin biz size yardımcı oluruz rahat etmeniz için. Hatta yok, eşek istemem derseniz size sağlayacağımız sunacağımız başka imkanlar da olacaktır elbet

Bizim adama gitmekten başka çare kalmamış…

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim