Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önce bir hatırlatma;
Mayıs 2020 tarihli bir haberden birkaç paragraf…
“Mail order” ve “internet bankacılığı” yoluyla, 2018 ve 2019’da, yabancı kişilere ait birçok hesaptan, 160 kez, pos cihazıyla 214 bin 230 lira 3 kuruşu sahtekarlıkla temin eden Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve 2 kişi, ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.
Meseleyle ilgili 2 gündür poliste tutuklu bulunan Ahmet Sennaroğlu 7 bin 500 TL, kardeşi Halil Sennaroğlu 5 bin TL, Ahmet Barış Sağlamer ise 10 bin TL nakdi teminat karşılığında, işledikleri iddia edilen suçlardan ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Mali polis, gerek bankaların, gerekse kart hamilerinin mağduriyetinin ortadan kalktığını, Senmar Trading Ltd.’in, itirazlara konu tüm meblağların, charge back yöntemiyle, bankalara peyder pey geri ödendiğini kaydetti.
Emareleri incelemeye devam ettiğini ifade eden tanık çavuş, “sahte belge düzenleme”, “sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “başkasının kimliğine bürünme” suçlarından, zanlıların, birlikte hareket ettikleri yönünde bulgular tespit ettiğini anlattı…”
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Yukarıdaki ilgili dava ne oldu bilmiyoruz…
Kim bilir belki de tozlu dosyalarda yıllarca bekleyecek ve unutulup gidilecek!
Ama bu dava görüşülürken başka gelişmelerin ortaya çıktığını da öğrendik…
Kayıtlara geçen ama şimdiye kadar hiç yayınlanmayan!
Polis bazılarının WhatsApp yazışmalarını da çözmüş ama bunlar çok da ileriye götürülmemiş…
Biri diğerine şifreli olarak diyor ki;
“Reis’e söyle vatandaşlıklar konusunda az para istemesin adamlarda para gırla”
Vatandaş olmak için gırla parası olan kim, reis kim bilmiyoruz…
Bildiğimiz para ile bazılarının vatandaş yapıldığı!
Hem de büyük paralarla…
Ayıklayın pirincin taşlarını şimdi!
Ama burada en önemlisi reisin kim olduğu…
Reis lakabını aldıysa fazlasıyla önemli birisi olmalı!
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Bu ülkede paralı ya da vatandaşlık örneklerini çok yaşadık…
Kimisi siyasi rant elde etmek için yapılırken kimi de cep doldurmak için yapıldı!
Bu konuda ciddi bir denetim yapılmazsa da belli ki artarak devam edecek…
Para karşılığı vatandaşlık konusunda yapılan tüm yazışmalar dosyada var!
Bizim merakımız şudur;
Bu yazışmaların peşine niye düşülmedi?
Bu ülkede cepleri dolu insanların para ile vatandaş yapılmalarının hiç mi önemi yok…
Dikkat çekeriz biz burada iddiada filan bulunmuyoruz!
Kayıtlara da geçen yazışmalardan bahsediyoruz…
Reis lakaplı olan da en önemlisi!
Bu bir siyasetçi olabilir mi?
Ya da bürokrat!
İş adamı ya da kimse artık…
Bundan sonrası bizim değil sizin göreviniz!
Devlete hükmedenlerden bahsediyoruz…
Ayaklar altına alınan devlet ciddiyetinden!
Yargıya, polise ve siyasilere de çağrıda bulunuyoruz…
Alın size çok iyi bir fırsat!
Bu devletin vatandaşlığını birisine ya da birilerine para hem de yüksek meblağlarla vermişler…
Dosyayı alın baştan sona kadar okuyun!
Gereğini de gecikmeden yapın…
Biz de sizi ayakta alkışlayalım!
Reis’i bulun gerisi çorap söküğü gibi gelecektir…
MESAJ KUTUSU
Sayın Hüsnü FALYALI, Yeni Erenköy’de sahibi olduğunuz otelin müşterilerinden eski bir bakanın elinde fotoğraf makinesi ile ısrarla kadınların fotoğraflarını çektiğini ve büyük tepki aldığını biliyor muydunuz? Şahsın ismi elimizdedir ya bu vatandaşı polise bir daha tesislerinize sokmayın ya da biz bu ismi şikayetçilerin imzasıyla deşifre edelim olur mu?
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, benzin ile Euro Dizel arasındaki fiyat farkının hızla açılmasına bu yakıtı kullanan vatandaşlardan şikayetler gelmeye başladı. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Çevre dostu bir yakıtın fiyatının bu kadar yüksek tutulmasının ardında yatan gerçekler nelerdir?
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Sayın Ahmet SOYALAN, bundan 2 yıl önce bir kara para aklama davasında polisin eline geçen bazı telefon yazışmalarında para ile vatandaşlık konularının da konuşulduğunu biliyor muydunuz? Bir araştırıp soruşturun bakalım perde gerisinde kimler ortaya dökülecek!
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Sayın Akın AKTUNÇ, partili kurmaylar yerel seçimlerde Lefkoşa’da parti dışından isimlerin peşinden koşmaya başlarken parti tabanında da size olan destek her geçen artıyor. Bu sıralar daha fazla ön planda olmanız gerekiyor, aksi halde partinizin içi de dışı da fazlasıyla karışacak…
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Sayın Ercan BEŞERLER, seçim yasakları başlamadan önce yıllardır kırsal kesim arsası bekleyen gençler sizden müjdeli haber beklediklerini belirten mesajlar göndermeye başladı. Seçimler için geri sayım başladı, çalışmalarınızı yoğunlaştırmanız isteniyor…
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Sayın Halis ÜRESİN, El-Sen yönetim kurulunun yaptığı ziyaret ve sonrasında yaptığı açıklama sonları bir hayli rahatladığınız gözleniyormuş. Mademki doğru yoldasınız şu yakıt ihalesinin iptalinden rahatsız olan siyasileri açıklayın da biz de onların peşine düşelim…
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Sayın Suphi ASİLTÜRK, YDP’den Lefkoşa Belediye Başkan adaylığınızı açıkladıktan sonra dün sabah bir simitçide organizasyon ekibinizle birlikte görünmüşsünüz. Bu arada son dakika gollerine dikkat zira bu seçim pazarlıkları bir hayli fazla olacak diye duyduk…
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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, bir haftalık İstanbul ziyaretinden döndükten sonra yerel seçimler için start verdiğiniz işe de bir ekip kurmakla başladığınız konuşuluyor. Bu arada herkes sizin Lefkoşa’dan aday olacağını tahmin ederken son kararın Gönyeli olduğunu da açıklamakta fayda var değil mi?
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Sayın Tözün TUNALI, DP ilçe kongrelerinde nisabın sağlanması için yaptığınız yoğun çalışmalar dikkatlerden kaçmıyor. Bir de DP’nin eski ruhunu canlandırabilirseniz işte o zaman görevinizi tam olarak yerine getirmiş olacaksınız…
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Sayın Barış SEL, Güzelyurt Polis Müdürlüğü görevine getirilmeniz özellikle bölgede büyük memnuniyetle karşılandı. Yeni görevinizde başarıların devamını diler özellikle sınır kapılarına önemle dikkat çekeriz.
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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, bu akşam G.Mağusa’da yapılacak olan çok önemli ve gizli bir etkinliğin ev sahipliğini yapacağınız söyleniyor. Hayırdır yine hangi projelerin peşindesiniz, toplantının diğer konukları ile yeni bir teşkilat mı kuracaksınız?
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