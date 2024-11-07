VATANDAŞLAR BUDA TÜRK USULÜ YOL KAPAMA DEYİP TEPKİ GÖSTERDİ..

Ergün Yahat

Mormenekşe köyünde dün Mormenekşe - Mutluyaka ana yolunda meydana gelen kaza sonrasında kırılan elektrik direği bugün Kıb-Tek ekipleri tarafından 6 saat boyu ugraşmaları sonrasında yeni direk dikilip elektrik telleri yeniden bağlanırken ana yolun çalışmalar boyunca çöp bidonları ile kapatılıp herhangi bir yön gösterici levha konunmaması sonrasında çok sayıda yön gösterici levha olmadığı için araçlar dakikalarca köy içerisinde tur atıp çıkış yolu sordu.

Vatandaşlar bizde yol kapama böyle Türk işi diye dediler..