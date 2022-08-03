Levent Özadam - Mesaj Kutusu
YÖDAK’taki kepazelik artık belgeleriyle kanıtlandı…
Bundan sonra ne olacağını da biz değil devlet erkanı belirleyecek!
Çünkü sahte diploma skandalı artık bundan böyle bir çok devlet kurumu ve üniversiteyi de ilgilendiriyor…
Bu sayfada genelde mesajları biz yazarız ama bu kez okuyucu bizi mesaj yağmuruna tuttu, sahtekarlığın peşini bırakmamamız konusunda isteklerde bulundu!
Ama yukarıda da dedik ya bundan sonra artık yargı konuşacak, gereğini de yapacak…
Tabi ki dosya önüne giderse!
YÖDAK’Taki sahtekarlığın belgelenmesinden sonra yapılan yorumlar ve bize gönderilen mesajların bir bölümünü buradan siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz…
Ve tabi ki de konuyu gündemden düşürmemek için takipçisi olacağımızın da sözünü veriyoruz!
İşte tepki mesajları ve yorumları;
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“Bu devletin tepesindekiler daha neyi bekliyorlar. Herşey açık ve net bir şekilde ortaya dökülmüştür, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın kefil olduğu sahte profesörün kirli çamaşırları kesinleşmiştir, Avcı önce bu kadın hakkında suç duyurusunda bulunup sonra da istifasını verip geldiği yere dönmelidir…”
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“Tek kelimeyle REZİLLİK! Biz gecemizi gündüzümüze kattık o diplomaları alırken, gözümüz bozuldu, kitap başında, bilgisayarda oturmaktan vücut anatomimiz hasar aldı, ailemizden, sosyal hayatımızdan fedakarlık yaptık ama gel gör ki diplomasızlar Prof yaptırılıp diplomamızı rezil etsinler diyeymiş!..”
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“İlgili YÖDAK üyesi kesinlikle suçludur ama asıl suç onun diplomalarını araştırmayan okullar ve tabi ki YÖDAK’tır. Balcıoğlu yargılanıp cezasını almalı ama buna neden olanlar da bunun hesabını vermelidirler. Kendisine ödenen tüm maaşlar da geri alınmalıdır…”
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“Her kurumda bütün işlemler müfredatlara ,usule uygun olmalıdır, çok önemli, geçerli bir sebebi yoksa eğer. Yetkililerin beş duygusundan böylesi bir usulsüzlük nasıl kaçmıştır, araştırmaya değer bir durumdur…”
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“Doğrusu ben bu sonucu bekliyordum ve hiç şaşırmadım. Son dönemde sadece YÖDAK değil tüm devlet kurumları laçka yönetimler nedeniyle saygınlığını yitirmişlerdir.Devlete kapat atmak için yarış edenler girdikten sonra çalışmadan para alma derdine düşüyorlar, sonuç alınız işte ortadadır…”
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“Bu üniversitelerin hepsine ceza kesmeli hükümet. Borç alıp hakkıyla okumaya çalışan insanların hakları yeniliyor. Gecesini gündüz eden insanların emeğine yazık! Buna izin veren herkes acilen görevden alınmalı. Ne ilk rezillik ne da son olacaktır…”
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“Eğitim cennetiyiz ya diplomasız insanımız kalmasın!.. Sandviççiden çok üniversiddamız var üç karışlık coğrafyamızda…Eskiden gaveye giderdi aylak takımı zaman öldürmek için şimdi sabah uyanırsak sözde üniversiddaya giderik ama akşama mutlaka meyhaneye-cluba... Diplomadan sonra kamuda iş hepimizin hakkıdır, söke söke alırız. Ama en önemli işimiz ve vazifemiz devlet ve kamu sisteminden-hizmetlerinden her alanda şikayet etmektir!
E ne beklerdiniz ki? Neydi olacağı? Şimdi bir kaç tane sahte diploma olayı çıkarsa çok abartmayın! Düzeni bozmaya çalışmayın! Biriz tekiz ve kimsenin düzenimizi bozmaya gücü yetmez…
Biz dünyanın eğitim seviyesi en yüksek toplumlarından biriyiz o yüzden her alanda burnumuz b..tan kalkmaz…”
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“Bu özeldeki gerçek bize Üniversitelerimizdeki eğitimin yeniden sorgulanması gerektiği ile yüzleştirdi. Bizim Üniversiteden mezun olduğumuz yıllarda master yapmak öyle herkesin harcı değildi.Bugün okuma yazması bile yeterli olmayıp üniversite bitirerek master doktora yapanları görüyoruz.
Master, Doktora Ünvanları bu kadar paspas edilmemeli…”
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“Ülkede yerli diye bilinen üniversitelerin sahiplerinin ve çocuklarının nasıl master ve doktora yaptıkları, profesör oldukları da araştırılmalıdır. İnsanın sahibi olduğu okuldan akademik payeler alması kadar saçma bir şey olamaz, biraz eşeleyin bakalım altından neler çıkacak göreceğiz…”
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“Bu kadının evraklarını araştırmadan YÖDAK’a kabul edilmesini sağlayan, kefil olan Turgay Avcı ve tüm yetkililerden de hesap sorulmalıdır. Dünyada böyle bir kepazelik ne görülmüş ne de duyulmuştur…”
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“Balcıoğlu’na bravo doğrusu herkesi kandırdığı için. Ama çekirge bir sıçramış, iki sıçramış ve üçüncü de yakayı ele vermiştir. Bunda emeği olanları gönülden kutlarım…”
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“Akademik kariyeri olan çok sayıda öğretim üyesinin de intihal suçu olduğu bilinmektedir. Lütfen bunları da eleştirerek kamuoyuna deşifre ediniz ki perde gerisinde yaşanan kepazelikler ortaya çıksın…”
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“Yapılan bu kadar yayından sonra Cumhurbaşkanının sessiz kalması kabul edilemez. Ya gereğini yapsın ya da artık çekip gitsin. Devleti hacıvat-karagöz perdesine çevirdiniz resmen…”
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MESAJ KUTUSU
Sayın Alişan OŞAN, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı imzası ile usulsüz ek mesai ile başlatılan YÖDAK incelemesinin raporu henüz yayınlanmadı. Umarız hasıraltı edilmez ve kamuoyuna bir an önce paylaşılır. Bunu bekleyen çok haberiniz olsun istedik!
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, ilgili güvenlik şirketi devlet tarafından ödenmediği için tüm hastanelerdeki güvenlik çalışanlarını geri çekme kararı aldı. Bundan böyle tüm hastaneler güvenlik görevlisi olmadan hizmet verecekler. Ankara dönüşü umarız kaynak sorununu çözmek için girişim başlatırsınız…
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Sayın Doğuş ELMAS, hakkınızda soruşturma başlatılmasın diye geçen ay Devlet Laboratuarı Müdürlüğü görevinden daha üç yıl olmasına rağmen emekliye ayrıldığınızı duyduk. Şimdi de sizin makam için resmen iç savaş başladı bakalım talih kuşu kimin başına konacak…
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, önümüzdeki Cuma günü düzenleyeceğiniz basın toplantısıyla DP Genel Başkan adaylığı için resmi açıklamanızı yapacağınızı öğrendik. Madem ki bu kadar kararlısınız artık hayırlara vesile olsun, Allah utandırmasın…
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Sayın Aykut HOCANIN, Profesörlük unvanını DAÜ’den alan sözde YÖDAK üyesi hanımefendi konusunda sizin de suç duyurusunda bulunmanız gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı. Artık eski defterleri karıştırma zamanı geldi de geçiyor değil mi?
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Sayın Meftun ORKUN, kısa süren Kıb-Tek deneyiminizden sonra dostunuz da olan bir bakan arkadaş sizi Londra Temsilciliğine ataşe olarak göndermek için çok çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Artık kaderinize razı olmak gibi bir pozisyondasınız gelmiş geçmiş olsun diyelim…
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Sayın Kudret ÖZERSAY, milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra DAÜ’de 81 Bin TL brüt maaş aldığınız yönündeki bir takım iddialara yanıt hakkınız doğdu. Yanlış yorum ve anlamalara neden olmamak için detaylı bir açıklama yapmanız iyi olacaktır…
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Sayın Hasan AKYİĞİT, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı olarak yapılan insafsız ve okkalı zamdan ötürü vatandaş çileden çıkarken siz bunu tüketim fazlalığına bağlayarak onları resmen çılgına çevirdiniz. Hiç konuşmasanız çok daha iyi olacaktı doğrusu!
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Sayın Ünal ÜSTEL, salgın döneminde jet krizi diye bilinen dosya nihayet görüşülmeye başlandığı için gerçekler çok yakında ortaya çıkacak ve siz de en azından zan altında kalmaktan kurtulacaksınız. Bu arada raporun açıklanmasının niye bu kadar geciktirilmesi de çok ayrı bir tartışma konusudur…
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Sayın Kutlu EVREN, son yapılan UBP grup toplantısına katılmayınca meraklı sorular da gelmeye başladı. Bakalım uzunca süredir süren sessizliğiniz daha ne kadar devam edecek? Artık hep birliket bekleyip göreceğiz değil mi?
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Sayın Alihan PEHLİVAN, genel yayın yönetmenliği yaptığınız internet sitesinden istifa edip artık kendi siteniz için yoğun bir çalışma içinde olduğunuz gözleniyormuş. Bakalım patron olmak uzaktan görüldüğü gibi kolay mı en azından bunun deneyimini yaşayacaksınız. Hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, Samsun’da dille destan bir düğün ile kızınızı dünya evine sokmuşsunuz. Katılanlar şimdiye kadar böyle müthiş bir düğün görmediklerini söylüyorlar Allah yeni çifti mutlu ve mesut etsin…Şimdi sırada torun için geri sayım var değil mi?
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, son günlerde boyun ağrısından muzdarip olduğunuzu üzüntü ile öğrendik. Tez zamanda sağlığınıza kavuşmanız için duacıyız, büyük geçmiş olsun dileklerimizle…