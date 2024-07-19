Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “60 yıldır her türlü tehdidi engellemenin, özgürlük ve demokrasi temel ilkelerini savunmanın ana unsuru olduğunu” söyledi.

Alithia’nın haberine göre, Muvazzaf Astsubay Okulu’ndan mezun olan RMMO muvazzaf astsubayları dün törenle yemin etti. Törene katılan Palmas yeni muvazzaf astsubayların katılımlarının, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri” nitelemesinde bulunduğu RMMO’nun 60’ıncı kuruluş yıldönümüne denk geldiğine dikkat çekti.

Vasilis Palmas RMMO’nun 60 yıldır kesintisiz hizmet verdiğine işaret ederek “Her türlü tehdidi engellemenin, özgürlük ve demokrasi temel ilkelerini savunmanın ana unsuru olduğunu” söyledi. Yeni mezunlara “sizin de oynayacağınız çok önemli rol var.” diyen Palmas “toplu hareket etmek, hedeflerimizi başarmamız için elzemdir.” şeklinde konuştu.