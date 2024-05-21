Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun Çin’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Liu Yantao’yla dün yaptıkları görüşmenin ardından, önümüzdeki günlerin Vasiliko’daki doğal gaz terminali projesinin uygulanma süreci açısından belirleyici olarak addedildiği belirtildi.

Politis gazetesi “Vasiliko Terminali Pamuk İpliğine Bağlı- Büyük Yatırımın Akıbeti Açısından Kritik 24 Saat- İki Tarafın Anlaşması Tek Kârlı Çözüm” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak dünkü görüşmede masaya Çinli konsorsiyumun tüm ekonomik ve diğer taleplerinin konduğunu, öte yandan iki tarafın aralarındaki anlaşmazlığın tonunu düşürmek için tarafların açıklamada bulunmama sözü verdiklerini belirtti.

Haberde Hristodulidis ile Çin büyükelçisinin açıklamama yapmama kararı öncesinde, Çinli konsorsiyumun çıkmazın aşılmasına dair bir öneri yayımlayarak bilindik taleplerini yinelediğine de işaret edildi.

İç sayfadan geniş yer verdiği haberinde Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin geleceği açısından önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu yazan gazete, Rum tarafı ile terminalin inşasını üstlenen Çinli şirket arasındaki yoğun anlaşmazlığın ardından, Vasiliko’daki doğal gaz terminaliyle ilgili meselenin artık “kırılma noktasında olduğunu” kaydetti.

Hristodulidis ile Çinli büyükelçinin dünkü görüşmesi ile görüşmeden sonra açıklama yapılmamasına dair kararın projenin akıbetiyle ilgili kritik anlara işaret ettiğine de yazan gazete, iki saat süren görüşmede tarafların argümanlarını tekrar ortaya koyduğunu belirtti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak dünkü görüşmede Rum kesimi tarafından bir “karar verici (decision-maker)” atamasına ilişkin Çin önerisinin ele alındığını da yazan gazete, Güney Kıbrıs'ın bu projenin faydalarından yararlanabilmesini sağlayacak gerekli geri dönüşün müzakere edilmesi için Çinli konsorsiyumun bu kişiyle Dubai gibi tarafsız bir yerde görüşmeye istekli olduğunu kaydetti.

Görüşmede projenin inşaaıyla ilgili Rum kesiminin ödemeye çağrıldığı ve Londra’daki Tahkim Mahkemesi önünde bulunan 200 milyon euroluk ek maliyet konusunun da ele alındığını yazan gazete, görüşmede Çinli konsorsiyumun geriye kalan tüm yeni ve diğer taleplerinin de ortaya konduğunu belirtti.

Ancak herhangi bir kesin karar alınmadığına işaret eden gazete, haberde ismi belirtilmeyen yetkili bir kaynağın gazeteye önümüzdeki günlerin herhangi bir olumlu veya olumsuz sonuç ortaya çıkması ihtimali açısından kritik olduğunu söylediğini iletti.

Hristodulidis ile Çin büyükelçisinin açıklama yapmama kararı öncesinde, Çinli konsorsiyumun çıkmazın aşılmasına dair bir öneri yayımlayarak bilindik taleplerini yinelediğini de yazan gazete, Çinli şirketin (CMC) Rum hükümetini Dubai gibi tarafsız bir yerde müzakerede bulunmaları ve yeni önerinin uygulanma süreci konusunda karar verilmesi için bir arabulucu atamaya karar vermeye çağırdığını aktardı.

Gazete yapılan açıklamaya göre Çinli şirketin Rum kesimine durumun yatışması, çıkmazın aşılması ve belirsizlikte bulunan tüm konuların çözülmesi için kapsamlı bir çözüm sunan bir öneri sunduğunu da kaydetti.

Açıklamasında öngörülebilir gelecekte elektrik enerjisi üretimi için Güney Kıbrıs’a doğal gaz taşınmasının hala da mümkün olduğunu da ifade eden Çinli şirket, başarılı veya başarısız bir projeyi seçmenin Güney Kıbrıs’ın elinde olduğunu da ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Başkanlıkta Çince Konuştular- Çin Büyükelçisiyle Yapılan Görüşmeyle İlgili Hayal Kırıklığı” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, dünkü görüşmeye bakıldığında Vasiliko’daki projeler konusunda uzlaşma umudunun yok gibi göründüğünü yazdı.

Rum hükümetinin Çinli şirketle sözleşmeyi feshetme ikilemiyle karşı karşıya bulunduğunu yazan gazete, Çinli şirketin sözleşmeye ek olarak talep ettiği milyonlarca euroyu almaması durumunda Vasiliko’daki projeleri tamamlamaya kararlı olduğunu ekledi.

Alithia gazetesi de “Çıkmaz Kesinleşti” başlıklı haberinde, Rum kesimi ile Çinli şirketin projeyi tamamlamak için ne yapılması gerektiğini farklı yorumlamaya devam ettiklerini yazdı.