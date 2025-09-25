AB’nin “CINEA” mekanizmasından, Vasiliko’daki doğal gaz terminalinin inşası için alınan 67 milyon euro’nun iade edilmesi gündemde.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın, Vasiliko terminalinin inşası için AB’nin “CINEA” mekanizmasından 2017 yılında alınan ödeneğin 67 milyon 200 bin euroluk kısmının mekanizmaya geri iade edilmesinin gündemde olduğunu yazdılar.

Gazete, terminal inşası ihalesinin Çinli CPP şirketine verildiği ihalede izlenen hukuki yolların “CINEA” için tatmin edici olmadığını ve mekanizmanın, Vasiliko terminali için harcanan 75 milyon euroluk ödenekten 67 milyon 500 bin eurosunu geri talep ettiğini belirtti. Haberde Rum Hukuk Dairesi ve diğer yetkililerin dün gerçekleştirdikleri toplantıda bu konuyu ele aldıklarını vurguladı.

Dünkü toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını aktaran gazete, “CINEA’nın” para iadesinin 6 Kasım'a kadar yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.