Vasiliko’ya inşa edilmeye başlanan ve yüklenici Çin firmasının çekilmesi neticesinde yarım kalan doğal gaz kabul terminali projesinin Rum kamu maliyesine çok ağır bir yük olacağına dikkat çekildi.

Projenin çalışmalara yeniden başlamak için çok karmaşık olduğu (FSRU, iskele, kara altyapıları) ve yaşanan gecikmeler, hukuki boşluklar ve finansmanda da belirsizlikler yarattığı ifade edildi, bu özellikleriyle projenin maliyeye yük olduğu belirtildi.

Politis haberi “Vasiliko Gediği Belki 400 Milyon Euroya Ulaşır… Devlet Bütçesi Mali Riskler Raporu” başlığıyla manşete çekti.

Haberde Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos tarafından dün Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya teslim edilen 2026 bütçesine eşlik eden Mali Riskler Raporu’nda Vasiliko doğal gaz kabul terminali kaynaklı tahmini zararın 400 milyon euronun üzerinde olacağının tahmin edildiğini yazdı.

Habere göre Rum Doğal Gaz Altyapı Şirketi ETİFA hesabına projeyle ilgili geçen yıl hazırlanan “business planda” kaydedildiği gibi, risklerin bir kısmı, AB finansmanının iptal edilmesi ve halen Rum yönetiminin ciro ettiği 65 milyon euroluk bölümünün iadesinin istenmesiyle hayata geçti. Finansman kaynının 100 milyon euroluk bir boşluk yaratması nedeniyle oluşan mali yükün daha büyük olduğuna dikkat çekildi.

Gazete Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Vasiliko projesi için alınan paraların AB’ye geri verilmesi ve geri verilecek meblağın kamu maliyesini ne kadar etkileyeceğiyle ilgili bir soruya karşılık, “AB’ye iadenin Rum kamu maliyesini etkilemesinin beklenmediğini, iade için ek bütçe gerekmeyeceğini” söyledi.