Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından Kuzey Londra’da düzenlenen “6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ne katıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, festivalde konuşma yapan Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her zaman “vatandaş” odaklı düşündüklerini belirterek, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslendi.

“Sizlerin de rahatlığı için KKTC’de neler yapabileceğimiz konusunda durmadan çalışıyoruz” diyen Üstel, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarla uzun bir aradan sonra tekrardan buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi ve “Sizlerin varlığı bizlere güç vermektedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, gurbette yaşamanın ne kadar zor olduğunu iyi bildiklerini belirterek, “Bizler KKTC’de nasıl daha güzel günlere gidebiliriz diye çalışmalarını yapıyoruz” dedi ve yurt dışında yaşam süren Kıbrıslı Türkler için de projeleri olduğundan bahsetti.

Üstel , “Sizlerle gurbette de olsanız, birlik ve beraberliğin bozulmaması, gençlerimizin kültürlerinden uzaklaşmamaları adına düzenlenen böylesine anlamlı bir etkinlikte beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade eder, konsey yetkililerine gönülden teşekkürlerimi sunarım” dedi.