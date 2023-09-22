Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022-2023 narenciye sezonuna ait valensiya ürününü Cypruvex Ltd.’e satan 372 narenciye üreticisinin 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren ödemelerini alabileceğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Valensiya piyasalarında yaşanan sıkıntının aşılması, valensiya plantasyonunun korunması ve üreticilerin girdi maliyetine katkı koymak adına 2022-2023 narenciye sezonuna ait valensiya ürününü, Cypruvex sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere, Cypruvex Ltd.’e satan 372 narenciye üreticisinin, 1.000 TL/Ton destek prim ödemelerinin yapıldığı duyurulmuştur. Bahse konu üreticilerimiz toplamda 13.375.267,00 TL olan hakedişlerini, ayrıca Cypruvex alım fiyatından kalan %50 ödemelerini, 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren Cypruvex Ltd.’den alabileceklerdir” denildi.