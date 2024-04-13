Vakıfların kuruluşunun 453’üncü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68’inci yıl dönümü pazartesi tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Vakıflardan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en eski ve köklü kurumlarından biri olarak toplumda var olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf), 1571'de kuruluşunun 453’üncü ve 15 Nisan 1956 tarihinde İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68’inci yıl dönümününün tören ve etkinliklerle kutlanacağı kaydedildi.

Evkaf’ın yürüttüğü kapsamlı çalışmalar ile başta eğitim, sağlık, gıda ve barınma olmak üzere her alanda vatandaşlara destek olunarak toplumsal birlikteliği artırmaya gayret gösterildiği ifade edilen açıklamada, Evkaf’ın ayrıca İyilik Gönüllüleri aracılığıyla da geniş kitlelere ulaştığı belirtildi.

Yüzlerce gençten oluşan İyilik Gönüllülerinin yaşlıları ziyaret, sokak hayvanlarına gıda yardımı, çevre bilincini arttırma, muhtaç kişilere yardım gibi birçok alanda her gün hizmet gösterdiği kaydedilen açıklamada, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde lider olarak yer alan koordinatörlerin, genç nesillere iyilik yapmanın önemini aşıladığı ifade edildi.

-Tören ve etkinlik programı

Açıklamada, Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 68’inci yılı anısına düzenlenecek törenin, Pazartesi saat 09.00 Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez Binasında yapılacağı bildirildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Tangül Ünal Çağıner Vakfı ana sponsorluğundaki “Vakıf ve Yardımlaşma” konulu 1. Ortaokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni’nin de aynı gün 09.30-10.30 saatleri arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez Binasında yer alacağı kaydedilen açıklamada, saat 11.00’de ise Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına çelenk konulacağı belirtildi.