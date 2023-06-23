Polis Örgütünün Kuruluşunun 59’uncu yıldönümü ve Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4. Basketbol Turnuvası final maçı öncesinde, Polis Mensupları ile Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı empati maçı yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesi konuşan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Polis Teşkilatının, böylesi anlamlı bir organizasyonda engellilere yer vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akdeniz ayrıca, engellilerin hayata tutunma adına spora bir tutku olarak devam ettiklerini, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile hem ülkemizde hem de yurt dışında temsiliyet gösterdiklerini belirtti.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuniİ’nin de yer aldığı karşılaşma, dostluk havası içerinde gerçekleşti.

Karşılaşma sonrası Kuni, maç anısına KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’e plaket, oyunculara ise madalya takdim ederek organizasyona kattıkları değerden dolayı teşekkür etti.

TAK