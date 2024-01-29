Vakıflar Spor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni atanan Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Tümer'i ziyaret etti.
Ziyarette Vakıflar Genel müdürü Mustafa Tümer'e kulüp hakkında bilgi verildi ve yeni görevinde başarılar dilendi.
Vakıflar Spor Kulübü Yönetim Kurulu, yeni atanan Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Tümer'i ziyaret etti.
Ziyarette Vakıflar Genel müdürü Mustafa Tümer'e kulüp hakkında bilgi verildi ve yeni görevinde başarılar dilendi.
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