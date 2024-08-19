Fileleftheros’un haberine göre Vafeadis 1974’te ölen “Eptakomi” (Yedikonuk) kökenli Rumlar için düzenlenen anma törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis adına katıldı, “Rum tarafının müzakerelere katılmaya hazır olduğu” argümanını yineledi.

AB’nin siyasi ve ekonomik enstrümanları ile çıkmazın kaldırılmasına yardımcı olabileceğini öne süren Vafeadis, Hristodulidis’in Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla yaptığı temasların, BM kararlarına uygun, sürdürülebilir bir çözüm çabalarını güçlendirme hedefi taşıdığını söyledi.