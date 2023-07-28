V. Mekan Anlatımı Metin Yarışması’nın sonuçlarını ve jüri değerlendirme raporlarını içeren kitapçık yayımlandı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) - Mimarlar Odası Mekan Anlatımı Metin Yarışması Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, kitapçıkta, yarışmada dereceye giren 7 eser ile birlikte toplamda 34 eserin yer aldığı kaydedildi.

Mekân anlatımında yaratıcı bakış açılarını yansıtan metinlerin bulunduğu kitapçığın KTMMOB Mimarlar Odası Merkez Bina’dan ücretsiz alınabileceği, ayrıca yayının dijital paylaşımına Mimarlar Odası web sitesi, https://www.mimarlarodasi.org/tr/mimarlar-odasi-yayinlari/tum-yayinlar/diger-yarima-kitaplari/ adresinden ulaşılabileceği belirtildi.