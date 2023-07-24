Bu yıl beşincisi düzenlenen Mekân Anlatımı Metin Yarışması ödül töreni, Lefkoşa’daki Mimarlar Odası merkez binasında yapıldı.

KTMMOB Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, yarışma düzenleme ve yürütme kurulu adına Devrim Yücel Besim’in yaptığı konuşmayla başlayan törende, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ve Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu da birer konuşma yaptı.

Ardından yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi ve eserlerinden pasajlar okundu. Törene katılamayan jüri üyelerinin dilekleri ise video aracılığıyla gösterildi. Seçici Kurul Başkanı Neşe Yaşın, geçen yılki yarışma birincisi Özge Kırçıl ve diğer jüri üyeleri Müge Cengizkan ile Suha Özkan’ın mesajları katılımcılara sunuldu.

Edebiyat ve mimarlık birleşiminin kutlandığı törende, gelecek yıl düzenlenecek yarışmanın hedefleri de paylaşıldı. Etkinlik, Mimarlar Odası’nın düzenlediği müzikli kokteyl ile sona erdi.